Il Milan è ancora senza un vero direttore sportivo: Cardinale ha un sogno per gennaio

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Markus Krosche è un nome che torna di attualità per il Milan. Gerry Cardinale già in estate aveva pensato a lui.

Markus Krosche è un nome che torna di attualità per il Milan. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l'attuale direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte non è uscito dai radar di Gerry Cardinale, proprietario del fondo che controlla il club rossonero e che già in estate aveva pensato a lui dopo che era saltata la possibilità di ingaggiare Ralf Rangnick. Il manager americano vuole un management di livello mondiale.

Amorim continua a lavorare

Nonostante le critiche, l'allenatore rossonero si appresta a cercare di correggere quegli aspetti che non vanno nel suo modo di giocare. Il portoghese deve trovare il modo di far arrivare maggiormente la palla agli attaccanti, soprattutto a Goncalo Ramos, che è a quota un gol e non ha a disposizione molte chance per aumentare il suo score. Da sistemare anche l'equilibrio tattico, ma la fiducia nel suo progetto è in crescita.