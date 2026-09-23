Juventus, subito il portiere: fatta per il ritorno di Neto

La trattativa per riportare Neto alla Juventus potrebbe arrivare alla conclusione già nella giornata di oggi. Lo riporta Sky Sport. I bianconeri, dopo l’infortunio al legamento crociato rimediato da Grabara, sono tornati immediatamente sul mercato degli svincolati alla ricerca di un nuovo portiere. Il nome individuato dalla società è stato fin da subito quello di Neto, ex estremo difensore di Barcellona, Valencia, Botafogo e Fiorentina. Il brasiliano conosce già molto bene l’ambiente juventino, avendo indossato la maglia della Vecchia Signora tra il 2015 e il 2017 e conquistato complessivamente cinque trofei durante la sua esperienza a Torino.

Neto-Juventus, attesa per l’offerta: poi visite e firma

Il prossimo passaggio sarà l’offerta economica formale della Juventus al giocatore e al suo entourage, attesa proprio nella giornata di oggi. Qualora le parti dovessero raggiungere un’intesa, verranno organizzati il viaggio del portiere e le visite mediche di rito, passaggi necessari prima della firma sul contratto. A quel punto Neto potrebbe unirsi al gruppo e svolgere il primo allenamento agli ordini di Luciano Spalletti. Il portiere arriva dopo le recenti esperienze in Premier League con Arsenal e Bournemouth.