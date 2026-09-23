Ultim'ora Clamoroso Udinese: accordo a sorpresa con l'ex Real Madrid Alaba

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Colpo a sorpresa dell’Udinese, che sarebbe vicina a un’intesa con David Alaba. Il club friulano avrebbe infatti raggiunto un accordo di massima con l’ex difensore del Real Madrid per il suo arrivo in bianconero. Lo fa sapere Fabrizio Romano. L’operazione rappresenterebbe un innesto di grande esperienza e prestigio per la squadra, considerando il percorso internazionale del giocatore austriaco e i suoi anni trascorsi ai massimi livelli del calcio europeo.

Alaba-Udinese, ora gli ultimi passaggi

L’intesa di base sarebbe già stata raggiunta, ma per definire definitivamente l’operazione serviranno ancora alcuni passaggi formali. I lavori sono quindi in corso e l’obiettivo delle parti è completare l’accordo evitando sorprese nelle fasi conclusive. Se l’affare dovesse andare a buon fine, per l’Udinese si tratterebbe di un’operazione di grande rilievo, arrivata in maniera inattesa e destinata a rappresentare uno dei colpi più significativi nella storia recente del club friulano. Al momento, dunque, la società bianconera sarebbe in chiusura per Alaba, con gli ultimi dettagli ancora da sistemare prima della definitiva fumata bianca.