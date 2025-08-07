Lookman-Inter, presto rilancio forse decisivo: le cifre per l'accordo
Lookman non si allena da tre giorni senza dare comunicazioni, l'Atalanta al momento non lo multa. L'Inter resta interessato sullo sfondo: lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola con le ultime su una trattativa sempre viva. "I nerazzurri hanno intenzione di rilanciare la prima offerta rigettata dalla Dea, ma il ritocco verso l’alto arriverà a quota 45 milioni di euro più 5 di bonus facilmente raggiungibili (a differenza della proposta precedente) o 46-47 con l’inserimento di una contropartita.
La sensazione è che dietro l’attesa ci possa essere soprattutto la volontà di far sgonfiare il caso, calmare le acque e sedersi al tavolo delle trattative (magari a inizio della prossima settimana) con uno spirito differente. Una situazione delicata da valutare ora dopo ora senza inasprire ancor di più i toni: l’Atalanta aspetta eventuali rilanci - al momento non ci sono offerte dall’estero per il giocatore - l’Inter guarda in direzione Bergamo in attesa di un prezzo definitivo di vendita".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro