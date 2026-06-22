Con Malagò sarà Mancini il CT dell'Italia? La risposta del nuovo presidente Figc
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“Non ho parlato con nessuno”. Giovanni Malagò, neopresidente della FIGC, evita di sbilanciarsi sulla questione commissario tecnico: “Da adesso ci pensiamo. Vanno viste anche alcune criticità, il bilancio". Malagò è poi intervenuto nuovamente per fare un identikit del prossimo ct della Nazionale, che per molti sarà Roberto Mancini:
"Ho fatto un atto d'amore e follia lucida: non ci pensavo. Non è stata una mia idea candidarmi, ma sono stato coinvolto. Il CT deve abbracciare questo discorso: se dopo un anno, con il Presidente eletto al 98%, sento un discorso del vicepresidente dell'Assoallenatori, sembra un bollettino di guerra. Non opterò per una figura diversa dalla mia visione, ma la deve sposare a pieno".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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