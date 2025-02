Milan, clima infuocato e rottura con Theo: club pensa ad una multa per la fatale simulazione

Il Milan sta pensando di multare Theo Hernandez dopo quello che è successo ieri nella serata di Champions League che ha estromesso i rossoneri dalla competizione. I due gialli ingenui rimediati dal francese contro il Feyenoord hanno fatto arrabbiare la società, soprattutto la simulazione in occasione del secondo giallo.

A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che aggiunge come sia difficile che a fine stagione resti a Milano, visto che ha un contratto in scadenza nel 2026. La trattativa per il rinnovo non è mai entrata nella fase della definizione, ora l'obiettivo è trovare pretendenti: a gennaio ci aveva pensato il Como, che aveva offerto 7 milioni di euro annui al giocatore e 50 al club. Il no è stato dell'ex Real Madrid.