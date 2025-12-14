Milan costretto a rincorrere: finisce 1-1 il primo tempo col Sassuolo

Copione confermato: contro il Sassuolo, per il Milan non è mai una gara semplice. A San Siro, nel lunch match della 15ª giornata di Serie A, i rossoneri partono con Nkunku titolare accanto a Pulisic in attacco. A centrocampo Allegri schiera Loftus-Cheek insieme a Modric e Rabiot. Sul fronte opposto, Grosso — assente per squalifica — conferma il 4-3-3, con Pinamonti riferimento offensivo, affiancato da Volpato e Fadera.

L’avvio è positivo per il Milan, stabilmente nella metà campo avversaria, ma al 13’ è il Sassuolo a colpire. Matic trova Pinamonti che fa da sponda per Kone, bravo a superare Gabbia e battere Maignan. I rossoneri faticano a reagire, ma crescono col passare dei minuti. Dopo alcune occasioni sfiorate, il pareggio arriva al 34’: Modric serve Loftus-Cheek, che allarga per Bartesaghi, preciso nel firmare l’1-1 con cui si chiude un primo tempo intenso e combattuto.