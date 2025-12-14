Milan costretto a rincorrere: finisce 1-1 il primo tempo col Sassuolo
Copione confermato: contro il Sassuolo, per il Milan non è mai una gara semplice. A San Siro, nel lunch match della 15ª giornata di Serie A, i rossoneri partono con Nkunku titolare accanto a Pulisic in attacco. A centrocampo Allegri schiera Loftus-Cheek insieme a Modric e Rabiot. Sul fronte opposto, Grosso — assente per squalifica — conferma il 4-3-3, con Pinamonti riferimento offensivo, affiancato da Volpato e Fadera.
L’avvio è positivo per il Milan, stabilmente nella metà campo avversaria, ma al 13’ è il Sassuolo a colpire. Matic trova Pinamonti che fa da sponda per Kone, bravo a superare Gabbia e battere Maignan. I rossoneri faticano a reagire, ma crescono col passare dei minuti. Dopo alcune occasioni sfiorate, il pareggio arriva al 34’: Modric serve Loftus-Cheek, che allarga per Bartesaghi, preciso nel firmare l’1-1 con cui si chiude un primo tempo intenso e combattuto.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Udinese
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro