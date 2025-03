Milan, Gimenez preoccupa Conceicao: come sta e le ultime sul Napoli

vedi letture

Gimenez ci sarà oppure no domenica al Maradona? Il messicano ha vinto la CONCACAF Nations League dopo aver battuto 2-1 il Panama in finale grazie ad una doppietta del compagno di reparto, Raul Jimenez, attaccante del Fulham.

Come scrive il Corriere dello Sport, dallo staff medico del Messico non sono arrivate comunicazioni ufficiali. Per Gimenez, dunque, si dovrebbe trattare solo di stanchezza dopo le due tiratissime partite in quattro giorni: 80 minuti giovedì notte contro il Canada, 96 minuti (recupero compreso) nella notte tra domenica e lunedì per la finale. L'attaccante farà rientro a Milano dove sarà valutato con serenità dallo staff di Conceiçao.