Milan horror in difesa e Parma show: 1-0 a 45' per la squadra di Pecchia

Show del Parma contro il Milan al termine di un primo tempo a senso quasi unico. Troppo brutto per essere vero il gruppo di Fonseca che subisce gol dopo 2' con la rete del solito Man e per tutto il tempo ha concesso diverse chance per il bis dei ducali. Ottima invece la prova della squadra di Pecchia.