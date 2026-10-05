Milan, che tegola per Amorim: si ferma un titolare e l'infortunio non è di poco conto

Estupiñán si è infortunato durante la sfida contro il Giappone. La Federazione ecuadoriana ha comunicato la diagnosi.

Brutte notizie per il Milan dalla sosta per le Nazionali. Pervis Estupiñán ha riportato un trauma al ginocchio durante la partita disputata dall'Ecuador contro il Giappone. Dopo gli accertamenti, la Federazione ecuadoriana ha reso nota la diagnosi: "La valutazione medica e i successivi esami strumentali hanno evidenziato una diagnosi di distorsione al ginocchio con interessamento capsulo-legamentoso interno".

Estupiñán, gli esami trasmessi al Milan

Nel comunicato vengono forniti anche gli aggiornamenti sui prossimi passi nel percorso di recupero del giocatore: "Il quadro clinico e i risultati degli accertamenti sono già stati trasmessi allo staff medico dell'AC Milan per garantire la continuità del percorso terapeutico e di recupero. Auguriamo a Pervis una pronta guarigione". Sarà dunque lo staff sanitario rossonero a seguire Estupiñán dopo il rientro dalla Nazionale.