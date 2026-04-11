Ufficiale Milan-Udinese, le formazioni ufficiali: Allegri passa al 4-3-3

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Alle ore 18:00 allo stadio Meazza, il Milan ospita l’Udinese per l'anticipo valido per la 32ª giornata di Serie A. Confermato il cambio modulo per il Milan, con Allegri che prova a cambiare le sorti offensive dei rossoneri passando al 4-3-3, con Leao prima punta mobile e ai suoi lati Saelemaekers e Pulisic. A centrocampo con Modric e Rabiot c'è Ricci, visto che Fofana non è al meglio. Runjaic risponde invece schierando l'Udinese con il 3-5-2, in cui non ci sono sorprese di sorta. Presenti gli uomini mercato Solet e Atta tra centrocampo e difesa, davanti la coppia con Davis e Zaniolo. Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Udinese.

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Gimenez, Loftus-Cheek, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Tomori, Odogu, Jashari, Gabbia. Allenatore: Massimiliano Allegri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Miller.