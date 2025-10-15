Milinkovic-Savic, il fratello torna in Serie A? È obiettivo principale della Juve, ma c’è un nodo

Francesco Carbone

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista classe 1995 della nazionale serba, in scadenza di contratto con l'Al Hilal, resta il primo obiettivo della Juventus per rinforzare la mediana a gennaio. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, l'ex Lazio sarebbe la prima scelta del club bianconero, che potrebbe anche riuscire ad ottenere uno sconto sul cartellino, dal momento che l'Al Hilal non vorrebbe perdere il giocatore a parametro zero in estate.

Il vero nodo della trattativa è però rappresentato dall'ingaggio di Milinkovic-Savic: il serbo, infatti, guadagna attualmente 20 milioni di euro a stagione, cifra fuori portata per i bianconeri. Il giocatore dovrebbe ridursi di molto lo stipendio per approdare alla Juve a gennaio: molto dipenderà anche dall'effettiva voglia di tornare protagonista in Europa.