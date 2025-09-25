Milinkovic-Savic, in arrivo anche il fratello? Può tornare subito in Serie A

La Juventus sta pensando a soluzioni immediate per il centrocampo che al momento è un reparto che non convince. Il nome più caldo è quello di Sergej Milinkovic-Savic: il serbo, oggi all’Al-Ahli, potrebbe diventare un obiettivo concreto già a gennaio. Non porterebbe geometrie, ma ritmo, intensità e fisicità, qualità che a Tudor farebbero comodo nell’immediato. Lo scrive il quotidiano Tuttosport oggi in edicola. Vanja dunque potrebbe presto affrontare il fratello di nuovo in Serie A.

Oggi l’unico pilastro affidabile resta Thuram, con Locatelli spesso costretto al cambio a gara in corso, mentre McKennie viene utilizzato come jolly e Adzic e Miretti sono ancora tutti da valutare. In prospettiva estiva, invece, resta vivo il nome di Morten Hjulmand. Il centrocampista danese dello Sporting Lisbona è considerato uno dei registi più interessanti d’Europa e la Juventus potrebbe tornare alla carica per lui.