Ultim'ora Molina, accostato al Napoli, torna in Serie A: è fatta con la Roma di Gasp

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La Roma ha definito l'operazione che porterà Nahuel Molina nella Capitale. Il club giallorosso ha raggiunto un accordo con l'Atlético Madrid sulla base di 18 milioni di euro, chiudendo una trattativa che nelle ultime ore ha registrato un'accelerazione decisiva. Oltre all'intesa tra le due società, è stato trovato anche l'accordo verbale con il calciatore per i termini personali del contratto, eliminando così gli ultimi ostacoli alla fumata bianca. L'Atlético, intenzionato a cedere il terzino argentino in questa finestra di mercato, ha dato il via libera definitivo all'operazione. Ecco l'Here we Go di Fabrizio Romano.

Nahuel Molina pronto a vestire il giallorosso

Con l'intesa ormai raggiunta su tutti i fronti, Nahuel Molina è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Serie A con la maglia della Roma. Il difensore argentino arriverà nella Capitale con un contratto di lunga durata, segno della volontà del club di puntare su di lui come elemento centrale del progetto tecnico. La chiusura dell'affare rappresenta un risultato importante per la dirigenza giallorossa, che aggiunge così esperienza internazionale e qualità a disposizione dell'allenatore.