Juventus scatenata sul mercato: accelerata anche per Zirkzee

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L'obiettivo della Juventus è quello di regalare un altro rinforzo di livello al reparto offensivo dopo l'arrivo di Randal Kolo Muani

La Juventus accelera per Joshua Zirkzee. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, il club bianconero sta intensificando i contatti sia con l'agente dell'attaccante, Kia Joorabchian, sia con il Manchester United, che avrebbe già aperto alla possibilità di un trasferimento in prestito.

Juve scatenata sul mercato

L'obiettivo della Juventus è quello di regalare un altro rinforzo di livello al reparto offensivo dopo l'arrivo di Randal Kolo Muani. Zirkzee rappresenta infatti la priorità della dirigenza, con il direttore sportivo Frederic Massara che punta a concretizzare un'operazione già inseguita ai tempi della Roma. Rimane viva anche la pista che porta a Mateo Pellegrino, ma al momento l'ex attaccante del Bologna è nettamente in vantaggio nelle preferenze del club. La Juventus è pronta ad affondare il colpo per Zirkzee con l'obiettivo di costruire un reparto offensivo di altissimo livello in vista della nuova stagione.