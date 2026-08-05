Suzuki alla Juve tramite il Psg? Ipotesi prestito dopo acquisto dei parigini

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Il Paris Saint-Germain continua a spingere per Zion Suzuki e lavora per trovare l'intesa definitiva con il Parma. I contatti tra i due club proseguono con l'obiettivo di chiudere l'operazione nelle prossime settimane, portando il portiere giapponese in Francia. Lo fa sapere la redazione di Sky Sport. Nel caso in cui il trasferimento dovesse andare in porto, potrebbe aprirsi uno scenario interessante anche per la Juventus.

Non è infatti escluso che il PSG decida di cedere Suzuki in prestito al club bianconero, un'ipotesi che a Torino viene valutata con attenzione. L'eventuale operazione, però, resta strettamente legata al futuro di Lucas Chevalier: il portiere francese è ancora sotto contratto con il Paris Saint-Germain e la definizione della sua posizione sarà determinante per capire se il prestito di Suzuki alla Juventus potrà realmente concretizzarsi.