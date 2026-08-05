Mastantuono già oggi a Firenze: Real contribuirà a pagamento ingaggio

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La Fiorentina continua a essere tra le grandi protagoniste del mercato estivo ed è pronta ad accogliere anche Franco Mastantuono. Il talento argentino arriverà dal Real Madrid con la formula del prestito secco, senza alcuna opzione per prolungare la permanenza a Firenze, nemmeno in caso di qualificazione dei viola alle coppe europee. Il club toscano ha già raggiunto l'intesa con il giocatore sull'ingaggio e definito la formula dell'operazione con i Blancos. Restano soltanto gli ultimi dettagli burocratici prima della fumata bianca, con l'arrivo del classe 2007 in Italia previsto già nella giornata di oggi.

L'operazione è stata resa possibile anche grazie alla disponibilità del Real Madrid, che contribuirà al pagamento dell'ingaggio del calciatore durante la stagione in prestito, oltre alla chiara volontà di Mastantuono di misurarsi con la Serie A. Lo riporta Sky Sport. Una volta completati gli ultimi passaggi formali, il giovane argentino diventerà ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina.