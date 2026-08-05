Fiorentina, si sblocca il grande colpo: c'è l'accordo col Real per Mastantuono

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Per la Fiorentina si tratta di un innesto di livello, con il club viola che aggiunge alla propria rosa uno dei prospetti più interessanti del calcio mondiale

Franco Mastantuono è pronto a sbarcare in Serie A. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, Fiorentina e Real Madrid hanno raggiunto l'intesa definitiva per il trasferimento del talento argentino in maglia viola con la formula del prestito. Dopo giorni di contatti e negoziati tra i due club, è arrivata la fumata bianca che consentirà al classe 2007 di iniziare una nuova avventura nel campionato italiano.

Mastantuono alla Fiorentina, accordo raggiunto con il Real Madrid: arriva in prestito

Per la Fiorentina si tratta di un innesto di livello, con il club viola che aggiunge alla propria rosa uno dei prospetti più interessanti del calcio mondiale. L'obiettivo è permettere a Mastantuono di trovare continuità e maturare in un campionato altamente competitivo, valorizzandone ulteriormente le qualità tecniche. Dal canto suo, il Real Madrid considera il prestito un passaggio fondamentale nel percorso di crescita del giocatore, che potrà accumulare esperienza da protagonista prima di fare ritorno in Spagna.