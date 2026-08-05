Accostato al Napoli, Molina torna in Serie A: accordo a un passo

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Dopo il mancato accordo con il Feyenoord per Read, la Roma ha deciso di cambiare obiettivo, puntando con decisione su Nahuel Molina dell'Atletico Madrid. Il club giallorosso ha accelerato i contatti con la società spagnola, trovando un'intesa sulla base di 13 milioni di euro più altri 4 milioni legati ai bonus.

Molina torna in Serie A ma non al Napoli

L'esterno argentino è ora sempre più vicino a vestire la maglia della Roma, che ha individuato in lui il profilo ideale per rinforzare la corsia destra. Molina, nelle scorse sessioni di mercato, era stato seguito anche dal Napoli, senza che l'interesse si trasformasse in una trattativa concreta. Adesso, però, è la Roma ad aver mosso i passi decisivi per assicurarsi il giocatore dell'Atletico Madrid, avvicinandosi sensibilmente alla chiusura dell'operazione.