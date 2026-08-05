Amichevoli estive: pari nel derby Milan-Inter, bene la Juve col Chelsea

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Si conclude con un pareggio il primo derby della stagione. A Perth Milan e Inter terminano 1-1 nell’amichevole caratterizzata, prima del calcio d’inizio, dal commosso ricordo dedicato a Franco Baresi. L’Inter di Chivu cresce con il passare dei minuti e prende il controllo della gara a cavallo tra i due tempi, trovando il gol del vantaggio con Dimarco. Nella ripresa il Milan prova a regire e ritrova in campo Rafael Leao, entrato insieme a Modric e Gonçalo Ramos, dando maggiore qualità alla manovra offensiva. Nel finale arriva il pareggio dei rossoneri: Nkunku trasforma il calcio di rigore e fissa il risultato sull’1-1.

La Juventus di Spalletti continua a vincere: battuto il Chelsea, terzo successo consecutivo senza subire gol

La squadra di Luciano Spalletti conquista la terza vittoria consecutiva in amichevole superando il Chelsea per 1-0 e confermando soprattutto un dato significativo: la porta bianconera resta ancora imbattuta. Una prestazione solida per la Juventus, capace di resistere alla pressione degli inglesi e di trovare il guizzo decisivo nella ripresa. Il primo tempo si chiude senza reti, con il Chelsea maggiormente padrone del gioco ma poco incisivo negli ultimi metri. La Juventus, invece, riesce a rendersi pericolosa in alcune ripartenze, con Boga e Milik protagonisti delle occasioni più interessanti. Nella seconda frazione il ritmo cambia anche per effetto dei numerosi cambi effettuati dai due allenatori, ma sono i bianconeri a trovare il vantaggio grazie a una splendida rete di Zhegrova. Nel finale spazio ancora alle rotazioni e alla gestione del risultato da parte della Juventus, che difende il vantaggio e porta a casa un successo importante.