Monologo Roma, il Milan resiste grazie a Maignan: 0-0 all'intervallo
Primo tempo senza reti all’Olimpico tra Roma e Milan, ma con ritmi alti e occasioni soprattutto per i giallorossi. L’avvio è subito vivace, con un tiro per parte nei primi due minuti, poi la Roma prende campo e controllo del gioco, schiacciando il Milan nella propria metà. Grande protagonista Malen, molto cercato dai compagni, ma impreciso sotto porta o fermato da un attento Maignan.
Il copione non cambia fino all’intervallo: la squadra di casa costruisce, il Milan fatica a ripartire e si affida al suo portiere. Nel finale Celik va due volte vicino al gol, prima murato da Modric e poi respinto ancora da Maignan, decisivo nel mantenere lo 0-0. Risultato che premia soprattutto i rossoneri, salvati più volte dal proprio estremo difensore.
