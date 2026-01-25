Ufficiale Sassuolo-Cremonese, le formazioni: Zerbin in panchina, Grosso cambia '9'

vedi letture

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Cremonese, lunch match valido per la 22a giornata di Serie A. Uno scontro diretto, a giudicare dalla classifica, che potrebbe portare lo stacco di una delle due formazioni avversarie, con tanto di sorpasso sul Cagliari e aggancio all'Udinese. Questo, però, solo in caso di successo. Alla scoperta dell'undici neroverde di Fabio Grosso vediamo un tridente offensivo inedito con Moro al centro dell'attacco, poi Fadera-Laurienté ai suoi fianchi. Panchina invece per Berardi e Pinamonti, che potrebbero entrare a gara in corso. Confermata la coppia difensiva Idzes-Muharemovic, con Walukiewicz e Doig sui binari laterali.

Quanto alla Cremo, mister Nicola lancia senza remore Bonazzoli e Vardy insieme dal primo minuto, Barbieri e Pezzella a viaggiare da quinti di centrocampo composto da Collocolo e Vandeputte mezzali mentre Grassi resta stabile in regia. Non può mancare nell'elenco di titolari Baschirotto nel cuore della difesa insieme a Bianchetti e Terracciano braccetti.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Magic, Lipani; Fadera, Moro, Laurienté A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Berardi, Skjellerup, Y.Paz, Romagna, Coulibaly, Odenthal, Vranckx, Thorstvedt, Iannoni, Pierini, Pinamonti. Allenatore: Grosso.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Johnsen, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Folino. Allenatore: Nicola.