Niente Khalaili e Palestra, Moretto: "L'Inter studia 3 alternative: i nomi"

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L'Inter continua a cercare l'esterno destro che sostituisca Denzel Dumfries. Dopo la beffa per Marco Palestra - soffiato dal Chelsea con battibecco tra l'agente e Marotta che continua ancora oggi - è saltato anche Anan Khalaili per motivi legati alle visite mediche. Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto su YouTube ha parlato di tre nomi in lista: "Inter, la sensazione era che il trasferimento di Khalaili fosse praticamente saltato già da qualche giorno, già da sabato, quando era uscita la notizia del CONI. E adesso l'Inter deve cercare il nuovo esterno, perché siamo al primo giorno di ritiro e non c'è ancora il sostituto di Denzel Dumfries.

C'è un nome nuovo, una vecchia conoscenza dell'ambito del mondo Inter, perché si è parlato di lui in passato al Genoa. Si tratta di Djed Spence, attualmente ai Mondiali con l'Inghilterra, sta facendo un ottimo Mondiale. Chiaramente bisogna capire se il Tottenham aprirà a una possibile cessione. Spence ha un contratto con gli Spurs fino al 2029 con opzione per un altro anno. quindi comunque il contratto è molto lungo. Questo significa che il Tottenham chiederà una cifra elevata per lui e la valutazione è molto alta, però è un nome che piaceva all'Inter e continua a piacere a questa Inter che sta cercando un calciatore per sostituire Denzel Dumfries.

Poi ci sono altri nomi. Uno è Nauhel Molina dell'Atletico Madrid. È un calciatore che piace molto a Christian Chivu, su questo non c'è dubbio. Molina ha un contratto in scadenza con l'Atletico nel 2028, però il club potrebbe lasciarlo partire. Potrebbe aprire le porte a un possibile addio qualora l'offerta fosse veramente convincente. Il terzo nome è quello di Guela Doué: piace da tempo, ma lo Strasburgo chiede una cifra veramente molto alta, più di 30 milioni di euro, anche forse qualcosa di più".