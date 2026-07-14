Ufficiale
Lazio, arriva il sostituto di Gila: Doekhi firma contratto triennale
TuttoNapoli.net
Lazio, ufficiale Doekhi: il difensore firma fino al 2029.
Danilho Raimundo Doekhi è ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio. Il club biancoceleste ha annunciato l'ingaggio del difensore centrale olandese classe 1998, che arriva a parametro zero dopo la conclusione della sua esperienza con l'Union Berlino. Il giocatore ha sottoscritto un contratto triennale e rappresenta uno dei primi rinforzi per la nuova stagione.
Doekhi subito a disposizione di Gattuso
Con il comunicato ufficiale, la Lazio ha confermato che il difensore ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2029. Dopo il mancato rinnovo con l'Union Berlino, Doekhi raggiunge così la Capitale da svincolato e sarà immediatamente a disposizione di Gennaro Gattuso per l'inizio del ritiro estivo e della preparazione in vista della nuova stagione.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
Pubblicità
Serie A
Copertina VideoAg. Vergara annuncia: "Resterà al Napoli sicuro, De Laurentiis è un signore" di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Antonio GaitoLiveCalciomercato Napoli, il borsino live: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti
Fabio TarantinoTuttonapoliPerché Zeballos al Napoli? L'idea di Manna-ADL: indizio su stipendio e... Lang
Antonio GaitoTuttonapoliDa 122mln spesi 'prima di Dimaro' a 'prima vendere': tutti i dubbi su un Napoli fermo
Fabio TarantinoTuttonapoliSmentita fake news: il Napoli non ha 'perso' Gila per il motivo svelato da ADL
Arturo MinerviniLivePresentazione maglia centenario, ADL: "Ora stadio e centro sportivo altrimenti gap incolmabile! Sul mercato..."
Francesco CarboneTuttonapoliAllegri, le frasi cult: dal 'pesce ratto' al 'musetto davanti', passando per il circo
Redazione Tutto Napoli.netUfficialeCentenario, la SSCNapoli presenta le iniziative: dall'1 agosto al Corsiero, tutti i dettagli
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com