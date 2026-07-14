Ufficiale Lazio, arriva il sostituto di Gila: Doekhi firma contratto triennale

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Lazio, ufficiale Doekhi: il difensore firma fino al 2029.

Danilho Raimundo Doekhi è ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio. Il club biancoceleste ha annunciato l'ingaggio del difensore centrale olandese classe 1998, che arriva a parametro zero dopo la conclusione della sua esperienza con l'Union Berlino. Il giocatore ha sottoscritto un contratto triennale e rappresenta uno dei primi rinforzi per la nuova stagione.

Doekhi subito a disposizione di Gattuso

Con il comunicato ufficiale, la Lazio ha confermato che il difensore ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2029. Dopo il mancato rinnovo con l'Union Berlino, Doekhi raggiunge così la Capitale da svincolato e sarà immediatamente a disposizione di Gennaro Gattuso per l'inizio del ritiro estivo e della preparazione in vista della nuova stagione.