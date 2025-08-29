Musah, l'Atalanta insiste ma l'infortunio di Jashari complica tutto

vedi letture

L'Atalanta continua a lavorare per l'arrivo di un jolly di centrocampo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sul taccuino della dirigenza nerazzurra il nome forte per rinforzare la mediana rimane quello di Yunus Musah. A complicare la trattativa con il Milan è però il grave infortunio di Ardon Jashari, che obbliga i rossoneri a fare riflessioni differenti rispetto all’apertura che aveva dato per lasciarlo partire. A Bergamo Musah sarebbe utile per ricoprire due ruoli: in mezzo al campo, per offrire una rotazione a Ederson e De Roon, e a destra come alternativa di Bellanova.