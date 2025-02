"Non lo sopporto e non sono l'unico": spunta confessione di un bianconero su Motta

L'edizione odierna del Corriere della Sera parla di una confessione fatta ad un amico da un giocatore della Juve. Il riferimento è al suo rapporto con Thiago Motta. La Juve è in un momento difficile dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e dopo l'uscita di qualche settimana fa dalla Champions.

"Confessioni notturne: «Non lo sopporto, e non sono l’unico», confida un giocatore della Juve a un amico, parlando dei rapporti con Thiago Motta. Che, del resto, dopo la figuraccia con l’Empoli, non era stato meno tranchant: «Dobbiamo capire che dobbiamo meritarci tutti i giorni di stare qui dentro e di non pretendere delle cose senza dare. Abbiamo dimostrato di non poter pretendere niente». Faccende di atteggiamento — «sbagliato» aveva detto l’allenatore — attenzione, comportamenti sul prato, fiducia nel gioco. Rapporti, insomma".