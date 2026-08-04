Parma, caccia al nuovo portiere: offerto l'ex azzurro Scuffet

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Parma sul mercato dei portieri: Scuffet offerto, Suzuki possibile partente.

Il Parma continua a monitorare il mercato alla ricerca dei profili giusti per completare la rosa. Il club emiliano guarda ancora in casa Pisa, dopo l'interesse delle scorse settimane per Henrik Meister, e nelle ultime ore avrebbe ricevuto la proposta per Simone Scuffet, inserito tra i portieri valutati in vista di un possibile cambio tra i pali. La situazione è legata anche al futuro di Zion Suzuki, per il quale non sono escluse novità in uscita.

Cinque nomi per la porta, Meister resta un obiettivo offensivo

Secondo quanto riportato da Footmercato, il Parma starebbe lavorando su diversi profili per il ruolo di portiere: oltre a Scuffet, nella lista dei candidati figurerebbero Lorenzo Montipò dell'Hellas Verona, Israel del Torino, Vásquez della Roma e Slonina del Chelsea. L'estremo difensore ex Pisa sarebbe stato proposto al club gialloblù, mentre resta aperta anche la pista che porta a Meister.