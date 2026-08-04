Genoa, che figuraccia in amichevole! Travolto a Bournemouth per 10-1!

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Genoa ko contro il Bournemouth: pesante sconfitta nel test inglese con dieci reti subite.

Si chiude con una pesantissima sconfitta la mini-tournée del Genoa, avversario del Napoli all'esordio in campionato, nel Regno Unito. La squadra di Daniele De Rossi è stata battuta dal Bournemouth in un test internazionale terminato con dieci reti incassate, un risultato condizionato anche dalla differenza di preparazione e dal maggiore potenziale della formazione inglese. Il tecnico rossoblù potrà comunque raccogliere indicazioni importanti in vista dell'inizio della nuova stagione.

Ellertsson illude, poi il Bournemouth dilaga: finisce 10-1

La sfida si è disputata con una formula particolare, composta da quattro tempi da 30 minuti ciascuno. Il Bournemouth è passato avanti nel primo parziale con Scott, bravo a ribadire in rete dopo la respinta di Bijlow su una conclusione di Doak. Il Genoa ha trovato il pareggio nella seconda frazione grazie a Ellertsson, che su assist di Colombo ha superato il portiere avversario con un preciso pallonetto. Poi però le Cherries hanno preso il largo: Kluivert ha trasformato un calcio di rigore concesso per un fallo di Mitaj su Truffert, prima dello stesso Truffert e ancora Kluivert, nuovamente dal dischetto, per il momentaneo 4-1.

Nel terzo e quarto parziale il Bournemouth ha completato la goleada. Scott ha firmato la manita con un tiro a giro, mentre Brooks ha realizzato il sesto gol dagli undici metri dopo un fallo commesso da Masini. Jebbison ha poi trovato il settimo centro approfittando di un movimento in ritardo della difesa rossoblù, mentre nell'ultimo periodo sono arrivate le reti di Gonzalez e la doppietta personale di Enes Unal, per il definitivo 10-1. Un test duro per il Genoa, che ora dovrà trasformare la lezione inglese in indicazioni utili per la preparazione al campionato.

Bournemouth p.t. e s.t. (4-2-3-1): Dennis; Aarons, Diakité, A.Silva, Truffert; Scott, Toth (14’ s.t. Cook); Rayan (23’ s.t. Brooks), Kluivert, Gannon-Doak; Evanilson (23’ s.t. Evanilson).

Bournemouth t.t. e q.t. (4-2-3-1): Forster; A. Silva, Diakité (14’ t.t. William), Cook, Scott (14’ t.t. Gonzalez); Tavernier, Rees-Dottin; Adli, Smith, Brooks; Jebbison. Allenatore: Marco Rose.

Genoa p.t. e s.t. (3-5-1-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez (14’ s.t. Puczka); Norton Cuffy, Amorim, Frendrup, Ellertsson, Mitaj; Baldanzi; Colombo.

Genoa t.t. e q.t. (3-5-2): Stolz; Doucouré, Klysis, Puzcka; Sabelli, Wiafe, Masini, Doumbia, Martin; Zulevic, Vitinha. Allenatore: Daniele De Rossi.