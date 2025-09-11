Piaceva al Napoli, Zhegrova si presenta alla Juventus: "Ho avuto un periodo complicato"

"Sono molto contento di essere alla Juventus, i primi giorni sono stati fantastici”. Edon Zhegrova, nuovo acquisto bianconero, racconta in conferenza stampa le prime emozioni da calciatore della Juve e cosa l’abbia convinto: “Il progetto della Juve e la voglia di giocare in un grande club. David? Lo conosco da tempo, ha grande qualità come tutta la squadra: penso di poter dare il mio contributo”.

Come stai a livello fisico?

“Ho avuto un periodo piuttosto travagliato, ma ora mi sento meglio. Ho ripreso ad allenarmi duramente, ogni giorno. Lo staff mi sta aiutando, penso che sarò pronto molto presto”.

Avete l’ambizione di portare a casa un titolo?

“Come ho detto prima, penso che questa squadra abbia moltissime qualità. Dobbiamo vedere partita dopo partita, ma cercheremo di vincerle tutte”.