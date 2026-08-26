Piaceva al Napoli, ora la Juventus cede Miretti: lo accoglie Italiano

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Il Besiktas ha praticamente concluso l'arrivo del centrocampista della Juventus Fabio Miretti. Saranno due milioni per il prestito e tredici di opzione

Fabio Miretti ha ricevuto l'ok per volare verso la Turchia nella giornata di domani. La Juventus ha ricevuto una proposta da parte del Besiktas di 2 milioni di euro per il prestito più 13 per il diritto di riscatto, accettandola. Quindi - seppur non ci siano ancora le firme ed eventualmente arriveranno dopo il volo verso Istanbul - l'operazione va verso la chiusura definitiva.

Venerdì le visite mediche

Il centrocampista della Juve sosterà gli esami prima del weekend per poi apporre la propria sigla, fortemente voluto dal tecnico dei turchi, Vincenzo Italiano. Per Miretti è la prima esperienza all'estero, dopo le ventisei presenze dell'anno scorso, quando era stato sfortunato e aveva accusato un problema muscolare ad agosto che lo aveva tenuto fuori per la prima parte della stagione.

Ora Kessie?

Dopo l'addio di Miretti ecco che nel puzzle della Juventus potrebbe farsi avanti l'opzione dell'ivoriano, con il suo agente George Atangana che ha lavorato negli ultimi mesi alla possibilità Juve. Certo è che forse non basta la cessione dell'italiano ma servirebbe pure quella di Koopmeiners, anche se la risoluzione dei giorni scorsi di Arthur ha già assottigliato le truppe a centrocampo, dove McKennie può essere considerato anche più avanti (proprio come Koop) più che nei due davanti alla difesa.