Pisa, Cuadrado ritorna in gruppo e al Maradona può esserci. Novità su Albiol

Il Pisa si è allenato oggi a San Piero a Grado con un rientro importante quello di Juan Cuadrado. Lo si legge su Calciopisa. Il gruppo è al completo ma in vista di Napoli non tutto sono ancora al 100%. Per Vural ed Esteves il recupero dagli infortuni sarà fatto in modo graduale. Qualche possibilità potrebbe averla Albiol, che ha detto di essere al 100%, ma anche i vari Nzola, Stengs e Lorran.

"I primi due si sono già visti a gara in corsa, soprattutto l’attaccante angolano, mentre Lorran è andato in panchina con l’Udinese ma non ha ancora esordito. Potrebbe tornare titolare anche Marius Marin dopo che ha saltato la partita con l’Udinese per gli impegni con la nazionale. Il Pisa sarà al Cetilar di San Piero anche venerdì pomeriggio, sabato mattina e domenica pomeriggio".