Pisa, Gilardino verso il Napoli: "Serve la miglior forma fisica, ma sono fiducioso"

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa (prossimo avversario del Napoli in campionato), è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Udinese. Di seguito le sue parole.

Come giudica la partita?

"Potevamo subito andare avanti con Meister. L'Udinese però ci ha messo in difficoltà ed è andata in gol. Noi abbiamo avuto 6-7 situazioni per poter pareggiare ma ci è mancato qualcosa. Ho avuto segnali importanti comunque dal secondo tempo. Nella ripresa ho liberato Tramoni da vincoli tattici. Dobbiamo crescere e lavorare. L'Udinese è buona squadra".

Adesso il calendario si fa duro?

"Dobbiamo trovare la forma fisica migliore. Io però ho grande fiducia. Stengs e ad altri ragazzi serve minutaggio e un livello di allenamento alto durante la settimana".

Cosa è successo in occasione del gol?

"Non avevamo le distanze giuste e loro sono stati bravi".

Un giudizio sulla prestazione di Meister?

"Ha bisogno di fare gol. Lavora moltissimo, anche lui è in un processo di maturazione. Quando si pensa bisogna capire che può anche sbagliare. Un gol lo libererebbe di tanti pesi".