Pisa, infortunio per Raul Albiol: l'ex azzurro dovrà operarsi, i dettagli

Problemi fisici per Raul Albiol, veterano della difesa del Pisa che si è dovuto sottoporre ad una operazione alla zona della mano, che però non dovrebbe pregiudicarne troppo il futuro e sembra che lo costringerà ad una sola partita di stop, questa del turno infrasettimanale.

Si legge nel report medico ufficiale pubblicato dal club toscano: "Il Pisa Sporting Club comunica che il calciatore Raul Albiol è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla mano sinistra. L'intervento, eseguito dall'equipe del dottor Alberto Guardioli, si è reso necessario per la frattura scomposta del quinto metacarpo accusata dal difensore nel primo tempo della gara giocata venerdì scorso al "Meazza" contro il Milan. L'intervento è perfettamente riuscito e il calciatore riprenderà il lavoro sul campo, con un tutore protettivo, già nei prossimi giorni".