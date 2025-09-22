Processo Prisma e la richiesta di patteggiamento degli ex Juve: oggi giornata decisiva

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella tarda mattinata è attesa la decisione del Gup del Tribunale di Roma

Giornata decisiva nel processo Prisma, che vede al centro la Juventus e alcuni ex dirigenti bianconeri, accusati di presunti illeciti legati al sistema delle plusvalenze e alle manovre sugli stipendi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella tarda mattinata è attesa la decisione del Gup del Tribunale di Roma, Anna Maria Gavoni, sui patteggiamenti richiesti dal club e dai legali degli imputati. Non è però escluso che il giudice si prenda ancora qualche giorno di tempo prima di emettere il verdetto.

Le richieste di patteggiamento erano state formalizzate lo scorso 27 giugno: 1 anno e 8 mesi (pena sospesa) per l’ex presidente Andrea Agnelli, 1 anno e 2 mesi per Pavel Nedved, 1 anno e 6 mesi per Fabio Paratici e Cesare Gabasio, e 1 anno per Stefano Cerrato, attuale CFO del club. Per Maurizio Arrivabene, invece, la difesa ha chiesto il proscioglimento. I pubblici ministeri Lorenzo del Giudice e Giorgio Orano hanno già espresso parere favorevole alle pene concordate. Le contestazioni mosse riguardano manipolazione del mercato, false comunicazioni sociali da parte di società quotate, dichiarazione fraudolenta e ostacolo agli organi di vigilanza.