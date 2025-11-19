Quando torna Immobile? La notizia che tutti i fantallenatori aspettavano
I fantallenatori lo aspettano. Per qualcuno poteva tornare già col Napoli prima della sosta, invece ci vorrà ancora un po' di tempo per rivedere in campo Ciro Immobile. Proseguono gli allenamenti del Bologna in vista della trasferta contro l'Udinese, in programma sabato alle 15.00.
I calciatori di mister Italiano - si legge nel report ufficiale del club rossoblù - hanno svolto attivazione atletica e partitella a campo ridotto, con l'ex attaccante della Lazio che ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo. Ciò significa che il rientro è ormai vicino, ma non ancora vicinissimo.
Nikola Moro - continua il report del Bologna è rientrato dopo gli impegni con la rispettiva Nazionale. Lavoro differenziato per Federico Ravaglia, terapie e palestra per Remo Freuler, Lukasz Skorupski, Nicolò Cambiaghi, Jonathan Rowe ed Emil Holm.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
