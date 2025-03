Quante critiche! Palladino a Napoli si gioca tanto: circolano già 4 nomi per sostituirlo

L'analisi di Napoli-Fiorentina non può che partire dalle parole del capitano Luca Ranieri dopo la sconfitta contro il Panathinaikos in Conference League. "Con il Panathinaikos l’inizio è stato disastroso e dopo la grande reazione siamo stati di nuovo mosci nella ripresa. Non deve accadere più, sono sicuro che già a Napoli cambieremo approccio", ha detto Ranieri a caldo, spiegando così un altro risultato negativo della Fiorentina che giovedì prossimo potrà ribaltare il risultato solo giocando con un altro atteggiamento.

Il quotidiano Tuttosport sottolinea che la Fiorentina dovrà provare a farlo già domani in una trasferta quanto mai impegnativa, in casa del Napoli che lotta per lo scudetto e non vince da cinque gare. Al Maradona nelle ultime stagioni i viola si sono però tolti diverse soddisfazioni, riuscirci stavolta aiuterebbe a mitigare un po’ la delusione e preparare la rimonta. E lo stesso Palladino, in una sfida per lui sempre speciale date le origini napoletane, a contenere in qualche modo il crescente malcontento dei tifosi e l’onda di critiche e rumors che periodicamente circolano sui possibili successori (Sarri, Tudor, Aquilani, persino Allegri).