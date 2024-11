Ranieri, speranza Hummels per il Napoli: possibile recupero in extremis

Nella giornata di ieri Mats Hummels non si è allenato con il gruppo. Il difensore tedesco è rimasto in Germania a causa della febbre alta. Nella giornata di oggi è previsto il suo ritorno nella Capitale. L’ex capitano del Borussia Dortmund domani dovrebbe ritornare in gruppo per riprendere la preparazione in vista del match contro il Napoli. Lo si legge su Romanews.