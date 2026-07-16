Da Read e Vanderson: Inter alla ricerca (difficile) dell'erede di Dumfries
L’Inter continua a muoversi sul mercato alla ricerca dei profili giusti per rinforzare la rosa. Per il ruolo di esterno restano in lista diversi nomi: Djed Spence del Tottenham, talento apprezzato ma caratterizzato da una valutazione elevata, Givairo Read del Feyenoord e Vanderson del Monaco. Il club nerazzurro valuta le diverse opportunità sul mercato, alla ricerca di un giocatore in grado di garantire qualità e prospettiva sulla corsia. Lo riporta Sky Sport.
Centrocampo e difesa: restano vive altre piste
Per il reparto mediano, invece, proseguono i contatti per Curtis Jones del Liverpool, centrocampista seguito con interesse dalla dirigenza nerazzurra. L’Inter valuta anche possibili rinforzi per la difesa centrale e resta attenta alla situazione di John Stones, svincolato dopo la lunga esperienza al Manchester City. Il difensore inglese rappresenterebbe un’opzione di grande esperienza per completare il reparto arretrato, con il club che continua a monitorare il mercato in attesa delle occasioni migliori.
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