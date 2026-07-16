Clamoroso Como, altro super colpo: in arrivo Chalobah dal Chelsea
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Il Como è pronto a chiudere l'accordo per Trevoh Chalobah. I biancoblù sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli e rinforzare così la difesa con un acquisto di qualità.
Secondo Sky Sport, la squadra di Cesc Fàbregas aveva presentato due offerte al Chelsea, entrambe respinte. Ora, però, le parti hanno trovato l'accordo e Chalobah si prepara a vestire la maglia del Como.
Il difensore è reduce dal Mondiale per Club con il Chelsea. Il classe 1999 è stato convocato dal ct Thomas Tuchel con l'Inghilterra dopo l'ottima stagione disputata con i Blues, chiusa con 34 presenze e 3 reti in Premier League, oltre a 8 presenze in Champions League.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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