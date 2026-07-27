Ricordate Comuzzo? Napoli propose oltre 30mln, ora va al Torino per molto meno
Il Torino ha raggiunto l'intesa definitiva con la Fiorentina per l'arrivo di Pietro Comuzzo. Il difensore classe 2006 è pronto a vestire la maglia granata al termine di una trattativa conclusa nelle ultime ore. L'operazione prevede un prestito oneroso da un milione di euro, con un diritto di riscatto fissato a 19 milioni. Un investimento importante da parte del club piemontese, che punta su uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano.
Comuzzo pronto a iniziare la nuova avventura
Definiti gli ultimi dettagli tra le due società, il trasferimento può ora entrare nella fase conclusiva. Nei prossimi giorni il giovane centrale sosterrà le visite mediche di rito, passaggio che precederà la firma sul contratto e l'ufficializzazione dell'operazione. Per il Torino si tratta di un innesto di prospettiva, con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente un talento che ha già attirato l'attenzione degli addetti ai lavori. La Fiorentina, invece, mantiene la possibilità di monetizzare il trasferimento attraverso il riscatto, mentre Comuzzo è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera con la maglia granata. Lo riporta Sky Sport.
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