Ricordate Paixao? Trattato dal Napoli, ora piace alla Roma come alternativa a Greenwood

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Calciomercato Roma, caccia all’ala sinistra: Greenwood resta il sogno, spunta l’idea Igor Paixão dall’Olympique Marsiglia

In casa Roma prosegue senza sosta il lavoro di scouting sul mercato alla ricerca di un’ala sinistra di livello internazionale, in grado di garantire qualità, esperienza e nuove soluzioni tattiche a Gian Piero Gasperini. Il grande sogno del tecnico resta Mason Greenwood, ma la concorrenza è molto forte: sul giocatore dell’Olympique Marsiglia è piombato anche il Fenerbahçe.

Paixão alternativa concreta: contatti tra Roma ed entourage del brasiliano

Sempre dal Marsiglia potrebbe però arrivare un’alternativa concreta. Come riferito sul canale YouTube di Fabrizio Romano dal giornalista Matteo Moretto, la Roma si starebbe muovendo con decisione per Igor Paixão, esterno offensivo brasiliano che era già stato seguito dal Napoli prima dell’acquisto di Noa Lang. Nelle ultime ore ci sarebbe stato anche un contatto diretto tra la dirigenza giallorossa e l’entourage del giocatore, che si aggiunge così alla lista dei profili monitorati dalla Roma per rinforzare il reparto offensivo.