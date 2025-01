Ricordate Rog? L'ex azzurro torna in Serie A dopo il prestito alla Dinamo Zagabria

vedi letture

Marko Rog, ex centrocampista del Napoli, ha terminato il suo periodo di prestito alla Dinamo Zagabria ed è tornato al Cagliari, club che ne detiene il cartellino. Il calciatore croato dopo l'esperienza in azzurro ha giocato per una stagione al Siviglia, per poi andare in Sardegna con i rossoblu che dopo tre anni lo avevano appunto ceduto temporaneamente alla Dinamo. Il classe 1995 è in attesa di conoscere il proprio futuro, che potrebbe però essere lontano dall'Italia.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).