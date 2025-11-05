Roma, altro infortunio per Bailey. Ora è in dubbio per il Napoli

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Leon Bailey con la Roma. Per l'esterno, arrivato in estate per rinforzare l'attacco di Gasperini, altro infortunio. Per lui, come riporta Sky, lesione al bicipite femorale sinistro. Due settimane di stop. Si aggiunge alle assenze per infortunio di Dybala e Ferguson. Manca ancora Angelino per la prossima europea dei giallorossi. Vedremo se Bailey recupererà per il Napoli. Si giocherà il 30 novembre. Da programma può farcela ma ovviamente le sue condizioni andranno valutare giorno dopo giorno. 