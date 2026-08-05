Ufficiale Roma, Angelino passa al Deportivo La Coruña: comunicato e formula

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Angelino saluta la Roma: ufficiale il trasferimento al Deportivo La Coruña in prestito.

Angelino lascia ufficialmente la Roma e torna in Spagna. L'esterno spagnolo proseguirà la sua carriera con la maglia del Deportivo La Coruña, club con il quale aveva già raggiunto l'intesa nelle scorse ore. Dopo aver sostenuto con successo le visite mediche, è arrivata anche l'ufficialità del trasferimento, che consentirà al giocatore di rilanciarsi nella nuova esperienza.

Il comunicato della Roma

La società giallorossa ha annunciato l'operazione con una nota ufficiale: "L'AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Deportivo La Coruna per la cessione di Angelino. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. In giallorosso, l'esterno spagnolo ha collezionato 80 presenze, segnando 4 gol. In bocca al lupo per il futuro, Angelino!". Si chiude così l'avventura del laterale spagnolo nella Capitale, dove ha totalizzato 80 presenze e 4 reti con la maglia della Roma. Ora lo attende una nuova sfida con il Deportivo La Coruña.