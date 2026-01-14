Ultim'ora

Roma, fatta per Malen! Sky: "Affare da 27mln totali!"TuttoNapoli.net
Tutto fatto per l’arrivo di Donyell Malen alla Roma: l’Aston Villa ha accettato la proposta migliorata ieri dai giallorossi: 2 milioni per il prestito, con riscatto obbligatorio fissato a 25 milioni nel caso in cui la Roma si qualifichi a una competizione europea nella prossima stagione: Champions League, Europa League o Conference. Nessuna clausola legata al numero di presenze del calciatore. L’arrivo dell’olandese nella Capitale è atteso per oggi. Lo riporta Sky Sport.