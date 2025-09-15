Roma, Gasperini in ansia per Dybala: oggi gli esami

vedi letture

In casa Roma c'è un altro problema da risolvere ed è Paulo Dybala. La Joya infatti è stata costretta ad accomodarsi in panchina all'intervallo ieri e a rinunciare a giocare la ripresa contro i granata per via di un fastidio alla coscia sinistra, precisamente un risentimento muscolare. Gasp lo ha lanciato dal primo minuto e si è ritrovato a dover fare i conti con un guaio fisico nato - secondo la ricostruzione del Corriere della Sera di Roma - in seguito ad una punizione calciata dal limite. Lì Dybala ha chiesto il cambio.

Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma come succede spesso quando si tratta del trequartista argentino la cautela non è mai troppa. Anche perché perderlo equivarrebbe a restare senza "luce" in fondo al tunnel. "Non so dirvi in termini di giorni, ma non sembra una cosa grave, di entità importante", ha spiegato a caldo nel post-partita Gasperini. Intanto per la giornata di oggi è stata programmata un’ecografia: il risultato sarà vitale, specialmente in ottica derby contro la Lazio domenica.