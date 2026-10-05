Roma, Gasperini: "Inter resta la più forte, ma il Como se la gioca con tutti"

Gian Piero Gasperini parla del prossimo impegno della sua Roma, contro il Como, toccando poi anche altri argomenti.

Mister Gian Piero Gasperini, intervistato da Sky Sport, ha presentato anche la gara di domenica contro il Como, trasferta delicatissima valida per il sesto turno di campionato.

Tutte le parole di Gasperini

Sui pochi giorni liberi concessi alla Roma durante la sosta: "Avevamo un numero piuttosto ridotto di giocatori e non potevamo fare amichevoli, quindi abbiamo dato continuità al lavoro nella prima settimana e poi ci siamo presi dei giorni liberi. Oggi è l'ultimo giorno di vacanza, da domani iniziamo a calarci nella mentalità del campionato, che abbiamo lasciato in un momento bello di risultati e prestazioni. Da lì vogliamo ripartire".

Sul Como, prossimo avversario della Roma: "Chi segue il calcio apprezza l'evoluzione di questa squadra, per la qualità dei giocatori che hanno scelto e per la qualità del gioco che esprimono. L'Inter resta la più forte in questo momento per rosa e risultati, ma con tutte le altre il Como se la può giocare. Al Festival dello Sport di Trento ho visto che Fabregas usa il subbuteo per spiegare come attaccare la profondità, me lo devo procurare per studiare come fermarlo (ride, ndr)".

Su Malen e Dybala. "Malen doveva recuperare dal problema al ginocchio. Dybala si è allenato come sta facendo ormai da inizio luglio. Sono molto contento per lui, è un ragazzo che quando va in campo sta bene. Lui è nato col pallone tra i piedi. Il fatto di dover saltare molti allenamenti e partite lo rendeva un po' più triste. Oggi, invece, lo vedo felice".