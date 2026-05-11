Ufficiale Supercoppa, niente Arabia e addio Final Four! De Siervo: "Due ipotesi per la sede"

vedi letture

Intanto, la sfida è già definita: saranno ancora Inter e Lazio a contendersi il trofeo, a prescindere dall’esito della finale di Coppa Italia.

Nel corso del suo intervento alla trasmissione radiofonica “La politica nel pallone”, in onda su Gr Parlamento-Radio Rai, l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha affrontato il tema della prossima Supercoppa italiana, che tornerà a disputarsi in gara secca abbandonando la formula della Final Four. "La sede della prossima finale di Supercoppa Italiana? È un tema complicato, abbiamo dei contratti, sapevamo che quest’anno non si sarebbe disputata in Arabia Saudita, le altre offerte ricevute evidentemente sono bloccate per problemi geopolitici. Ne discuteremo in assemblea, si aprono tutte le possibilità: c’è l’ipotesi Stati Uniti, un’altra ipotesi internazionale e quella di disputarla per un anno in Italia". Intanto, la sfida è già definita: saranno ancora Inter e Lazio a contendersi il trofeo, a prescindere dall’esito della finale di Coppa Italia.

Il futuro del calcio italiano e l’omaggio a Mihajlovic

Nel corso dell’intervista, De Siervo ha parlato anche della situazione del calcio italiano e della necessità di avviare un percorso di riforme per rilanciare il movimento. "La Serie A, in una misura che non ricordo da anni, con una decisione chiara ha individuato l’ex presidente del CONI Giovanni Malagò come persona autorevole e capace di prendere una eredità importante per rilanciare il calcio italiano e di farlo all’interno di un programma di riforme ormai necessario e non più differibile". L’amministratore delegato della Lega Serie A ha poi espresso fiducia per la nomina del nuovo presidente FIGC, sottolineando l’importanza di lavorare insieme per riportare il calcio italiano ai vertici internazionali. Infine, ha annunciato un momento speciale dedicato a Sinisa Mihajlovic prima della finale di Coppa Italia: "Prima della finale di Coppa Italia Vieri e Boksic porteranno la Coppa e quindi ci sarà un bel ricordo di Sinisa Mihajlovic, indimenticato giocatore di Lazio e Inter, oltre che grande allenatore a cui tutti noi pensiamo spesso".