Napoli ko e qualificazione in Champions rimandata, azzurri a + 3 sul 5° posto: la classifica

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Napoli sconfitto per la seconda volta nelle ultime quattro partite e Champions ancora da blindare. Al Maradona finisce 3-2 per il Bologna al termine di una gara folle, decisa nel recupero da Rowe. Per la squadra di Antonio Conte è la seconda sconfitta nelle ultime quattro partite: gli azzurri restano secondi, ma con appena tre punti di vantaggio sul quinto posto e senza ancora la certezza aritmetica della qualificazione alla prossima Champions League che avrebbe acquisito in caso di vittoria Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.