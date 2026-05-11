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Serie A, anticipi e posticipi 37ª giornata: Napoli di domenica con orario legato a stasera

Serie A, anticipi e posticipi 37ª giornata: Napoli di domenica con orario legato a staseraTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 20:05Serie A
di Antonio Noto
Alle 12.30 ecco le gare che vedono protagoniste le squadre ancora in corsa per una qualificazione europea.

Ora è ufficiale, la Lega Serie A ha comunicato il programma della 37^ giornata del campionato (la penultima, ndr), che dunque si svolgerà interamente domenica 17 in fase orarie definite rispettando la contemporaneità delle partite in base agli obiettivi delle squadre. Alle 12.30 ecco le gare che vedono protagoniste le squadre ancora in corsa per una qualificazione europea, alle 20.45 spazio alle partite coinvolte nella volata salvezza.

Serie A, ecco le programmazione della 37^ giornata (la programmazione televisiva verrà comunicata successivamente)

17/05/2026 Domenica 12.30 Como – Parma
17/05/2026 Domenica 12.30 Genoa – Milan
17/05/2026 Domenica 12.30 Juventus – Fiorentina
17/05/2026 Domenica 12.30 Pisa – Napoli *
17/05/2026 Domenica 12.30 Roma – Lazio
17/05/2026 Domenica 15.00 Inter – Verona
17/05/2026 Domenica 18.00 Atalanta – Bologna
17/05/2026 Domenica 20.45 Cagliari – Torino
17/05/2026 Domenica 20.45 Sassuolo – Lecce
17/05/2026 Domenica 20.45 Udinese - Cremonese

* Qualora non si rendesse necessaria la contemporaneità, la gara si disputerà domenica alle ore 18.00 solo se il Napoli dovesse vincere stasera.